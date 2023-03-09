Жительница Омской области 8 марта убила возлюбленного

В Омской области в отношении 34-летней местной жительницы возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

По версии следствия, инцидент произошел 8 марта около 13:30 в Крутинском районе в доме на улице Комсомольской. Сожители выпивали. Во время ссоры женщина ударила 28-летнего сожителя ножом. Он скончался.

Подозреваемую задержали. Решается вопрос о заключении женщины под стражу. Расследование продолжается.