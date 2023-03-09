Зеленский заявил, что Украина не будет применять западное оружие для ударов по территории России

Зеленский заявил, что Украина не будет применять западное оружие для ударов по территории России. Об этом украинский лидер рассказал в интервью американскому телеканалу CNN, пишет РИА Новости .

«Я много раз говорил, нас не интересует российская земля», — сказал Зеленский в ответ на соответствующий вопрос.

Он еще раз сказал, что Киев не считает возможным переговоры с руководством России. «Я думаю, сегодня у нас нет каких-то обстоятельств, чтобы говорить с президентом РФ. У нас нет уверенности в нем, он не держит слово», — заявил Зеленский.

По мнению Зеленского, продолжение конфликта может привести к третьей мировой войне, но дипломатическое разрешение возможно только при условии вывода российских войск.