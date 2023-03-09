ВС России нанесли удар по украинским военным объектам в ответ на теракт в Брянской области

В ответ на теракт в Брянской области Вооруженные силы России нанесли ракетный удар по военной инфраструктуре Украины. Об этом сообщили в Минобороны.

«Высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, в том числе гиперзвуковым ракетным комплексом „Кинжал“, поражены ключевые элементы военной инфраструктуры Украины, предприятия оборонно-промышленного комплекса, а также обеспечивающие их объекты энергетики. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», — отметили в сообщении.

В ведомстве добавили, что в результате удара уничтоили места базирования ударных беспилотных летательных аппаратов, сорвали переброску резервов и железнодорожных перевозок иностранного вооружения, а также вывели из строя производственные мощности по ремонту военной техники и производству боеприпасов.

Напомним, в Брянской области в результате атаки диверсантов погибли два человека.