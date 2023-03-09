Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 09
Птн, 10
-1°
Сбт, 11
ЦБ USD 75.46 -0.01 08/03
ЦБ EUR 80.55 0.31 08/03
Нал. USD 75.85 / 81.45 09/03 16:00
Нал. EUR 80.05 / 81.88 09/03 16:00
Новости
Итоги года New
Публикации
Потоп, пар и коммунальный кошмар. Какие чудеса творят подрядчики во вр...
В 2022 году в Рязанской области подрядчики отремонтиров...
4 марта 12:22
5 552
«ВашаКомната.РФ»: как обставить квартиру мебелью по доступной цене
Несмотря на тотальное увлечение минимализмом и лаконичн...
22 февраля 12:55
10 660
Главврач Рязанского онкодиспансера о группах риска, санкциях и опасных...
22 февраля 11:58
12 275
Краснокнижные птицы и костры рябин. Московские ученые разработали идеи...
«Зеленый сад» пригласил рязанских и московских ученых д...
20 февраля 11:22
12 632
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
ВС России нанесли удар по украинским военным объектам в ответ на теракт в Брянской области

В ответ на теракт в Брянской области Вооруженные силы России нанесли ракетный удар по военной инфраструктуре Украины. Об этом сообщили в Минобороны.

«Высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, в том числе гиперзвуковым ракетным комплексом „Кинжал“, поражены ключевые элементы военной инфраструктуры Украины, предприятия оборонно-промышленного комплекса, а также обеспечивающие их объекты энергетики. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», — отметили в сообщении.

В ведомстве добавили, что в результате удара уничтоили места базирования ударных беспилотных летательных аппаратов, сорвали переброску резервов и железнодорожных перевозок иностранного вооружения, а также вывели из строя производственные мощности по ремонту военной техники и производству боеприпасов.

Напомним, в Брянской области в результате атаки диверсантов погибли два человека.