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Власти разработали порядок защиты рязанцев от нападений бездомных собак

Региональное главное управление ветеринарии утвердили порядок предотвращения причинения вреда жизни и здоровья рязанцев бездомными животными. Соответствующий проект постановления опубликовали на сайте правительства Рязанской области.

В документе говорится, что бездомные животные представляют угрозу если:

  • находятся в местах массового пребывания людей, в границах тепловых сетей и мест накопления отходов;
  • немотивированно проявляют агрессию в отношении других животных или человека; находятся в местах, на которые их запрещено возвращать;
  • массово скапливаются (сбиваются в стаи).

Региональное ГУ ветеринарии предлагают следующие меры для снижения риска причинения вреда здоровью и жизни рязанцев:

  • мониторинг состояния популяции бездомных животных;
  • выявление и отлавливание с последующим помещение в приют для животных;
  • проведение профилактики случаев, в которых бездомные животные представляют угрозу.

Все меры будут проводить органы местного самоуправления. В профилактику включаются:

  • незамедлительное реагирование на заявки рязанцев;
  • информирование населения о недопустимости провоцирования бездомных животных на агрессию и жесткое обращение,
  • прикармливания в местах общественного пользования;
  • укрывательства от организаций, которые осуществляют отлов.

Каждый месяц органы местного самоуправления будут отчитываться перед ГУ ветеринарии Рязанской области о количестве случаев причинения вреда жизни или здоровью граждан.

Собранные данные о показателе напряженности ситуации в регионе будут направляться в Минприроды РФ.