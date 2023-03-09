Власти разработали порядок защиты рязанцев от нападений бездомных собак

Региональное главное управление ветеринарии утвердили порядок предотвращения причинения вреда жизни и здоровья рязанцев бездомными животными. Соответствующий проект постановления опубликовали на сайте правительства Рязанской области.
В документе говорится, что бездомные животные представляют угрозу если:
- находятся в местах массового пребывания людей, в границах тепловых сетей и мест накопления отходов;
- немотивированно проявляют агрессию в отношении других животных или человека; находятся в местах, на которые их запрещено возвращать;
- массово скапливаются (сбиваются в стаи).
Региональное ГУ ветеринарии предлагают следующие меры для снижения риска причинения вреда здоровью и жизни рязанцев:
- мониторинг состояния популяции бездомных животных;
- выявление и отлавливание с последующим помещение в приют для животных;
- проведение профилактики случаев, в которых бездомные животные представляют угрозу.
Все меры будут проводить органы местного самоуправления. В профилактику включаются:
- незамедлительное реагирование на заявки рязанцев;
- информирование населения о недопустимости провоцирования бездомных животных на агрессию и жесткое обращение,
- прикармливания в местах общественного пользования;
- укрывательства от организаций, которые осуществляют отлов.
Каждый месяц органы местного самоуправления будут отчитываться перед ГУ ветеринарии Рязанской области о количестве случаев причинения вреда жизни или здоровью граждан.
Собранные данные о показателе напряженности ситуации в регионе будут направляться в Минприроды РФ.