Власти разработали порядок защиты рязанцев от нападений бездомных собак

Региональное главное управление ветеринарии утвердили порядок предотвращения причинения вреда жизни и здоровья рязанцев бездомными животными. Соответствующий проект постановления опубликовали на сайте правительства Рязанской области.

В документе говорится, что бездомные животные представляют угрозу если:

находятся в местах массового пребывания людей, в границах тепловых сетей и мест накопления отходов;

немотивированно проявляют агрессию в отношении других животных или человека; находятся в местах, на которые их запрещено возвращать;

массово скапливаются (сбиваются в стаи).

Региональное ГУ ветеринарии предлагают следующие меры для снижения риска причинения вреда здоровью и жизни рязанцев:

мониторинг состояния популяции бездомных животных;

выявление и отлавливание с последующим помещение в приют для животных;

проведение профилактики случаев, в которых бездомные животные представляют угрозу.

Все меры будут проводить органы местного самоуправления. В профилактику включаются:

незамедлительное реагирование на заявки рязанцев;

информирование населения о недопустимости провоцирования бездомных животных на агрессию и жесткое обращение,

прикармливания в местах общественного пользования;

укрывательства от организаций, которые осуществляют отлов.

Каждый месяц органы местного самоуправления будут отчитываться перед ГУ ветеринарии Рязанской области о количестве случаев причинения вреда жизни или здоровью граждан.

Собранные данные о показателе напряженности ситуации в регионе будут направляться в Минприроды РФ.