«Вид сбоку»: «Северная компания» начала работы около Комсомольского парка несмотря на запрет прокуратуры

«Северная компания» начала работы около Комсомольского парка несмотря на запрет прокуратуры. Об этом « Вид сбоку » сообщили местные жители.

В четверг, 9 марта, застройщик возобновил подготовительные работы для строительства двух 21-этажек около парка. На фото, которые прислали местные жители, видно, что при работе башенного крана его стрела оказывается над дорогой, тротуаром и футбольной площадкой, на которой играют дети.

В ноябре прошлого года «Северная компания» начала строительство двух 21-этажных домов вплотную к Комсомольскому парку. Местные жители выступили против строительства высоток, писали обращения в различные инстанции, выходили на пикеты. В конце декабря 2022 года прокуратура Советского района внесла представление в адрес главы администрации Рязани Елены Сорокиной, в котором указывалось на то, что мэрия допустила грубые нарушения законодательства, а выданное разрешение на строительство двух домов возле Комсомольского парка подлежит незамедлительной отмене. Однако администрация не исполнила представление надзорного органа. Тогда прокуратура через суд потребовала от мэрии отменить выданное разрешение на строительство. Судебный процесс продолжается в Советском районном суде.

Несколько недель назад стройка была приостановлена, об этом в конце февраля сообщали и участники пикета против застройки.

«Сразу после праздников, 9 марта, на стройплощадке появились рабочие, стрела крана ходит прямо над головами детей, которые играют на площадке или идут в школу по тротуару», — рассказала одна из жительниц.

При этом пару недель назад представители инициативной группы были в облправительстве, где им пообещали, что до решения суда стройка будет приостановлена.

9 марта, когда возобновилась стройка, Vidsboku обратился с вопросом к городским властям и в надзорные ведомства. В мэрии Рязани оперативно комментировать ситуацию отказались, только через письменный запрос. В государственной инспекции строительного надзора сообщили, что если идет судебный спор, то истец — в данном случае прокуратура Советского район, вправе подать заявление об обеспечительных мерах. В этом случае суд может приостановить спорное разрешение на строительство на время.

Однако в пресс-службе областной прокуратуры сообщили о том, что подобное заявление не подавалось, так как на это «не было оснований» — на момент предварительного заседания, 6 марта, стройка не велась, что подтвердили жители. В прокуратуре также сообщили, что в ходе процесса представитель «Северной компании» озвучил, что им действительно поступала просьба о приостановке работ со стороны облправительства. Комментируя в суде этот факт, представитель застройщика сообщил, что компания несет убытки из-за заморозки строительства и «будет бороться» — об этом также сообщили в облпрокуратуре. В ведомстве подчеркнули, что если тот факт, что «Северная компания» возобновила работы, подтвердится, то заявление об обеспечительных мерах может быть подано.

Следующее заседание по этому делу состоится 31 марта.