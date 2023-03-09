«Вид Сбоку»: прокуратура обжаловала приговор рязанскому депутату Станиславу Подолю

Отмечается, что 7 марта суд получил представление прокуратуры, а 8 марта в судебной картотеке появилась информация о вступлении приговора в силу, как выяснилось — ошибочно.

Прокуратура обжаловала приговор рязанскому депутату Станиславу Подолю. Об этом «Вид Сбоку» сообщили в пресс-службе суда.

Отмечается, что 7 марта суд получил представление прокуратуры, а 8 марта в судебной картотеке появилась информация о вступлении приговора в силу, как выяснилось — ошибочно.

Напомним, ранее по результатам заседания Перовского районного суда Подоля освободили от наказания по делу об отравлении детей в детсадах Москвы в связи с истечением срока давности.

Обжалование означает, что решение суда не вступило в силу и юридически Подоль не должен слагать мандат депутата облдумы. Но также приговор может быть ужесточен.