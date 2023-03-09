В Волгограде мужчина обломком швабры убил знакомого за бардак в комнате

В Волгограде мужчина обломком швабры забил до смерти знакомого за бардак в комнате. Об этом сообщили на сайте
По данным следствия, во вторник, 6 марта, 40-летний мужчина пришел в комнату волгоградского общежития, которую сдавал своему знакомому. Увидев в комнате сильный беспорядок, подозреваемый стал избивать арендатора и его 39-летнего друга.
По информации канала, подозреваемый сломал деревянную швабру и ее обломками продолжил избивать знакомого, после чего ушел. Избитых мужчин обнаружила супруга одного из них и вызвала скорую. Позже один из пострадавших скончался в медучреждении в результате тупой травмы живота, осложнившейся кровотечением.
Второй мужчина от госпитализации отказался. Сейчас устанавливается тяжесть причиненного ему вреда.
Подозреваемый задержан. По информации