В Волгограде мужчина обломком швабры убил знакомого за бардак в комнате

По данным следствия, во вторник, 6 марта 40-летний мужчина пришел в комнату волгоградского общежития, которую сдавал своему знакомому. Увидев в комнате сильный беспорядок, подозреваемый стал избивать арендатора и его 39-летнего друга.

В Волгограде мужчина обломком швабры забил до смерти знакомого за бардак в комнате. Об этом сообщили на сайте v1.ru .

По данным следствия, во вторник, 6 марта, 40-летний мужчина пришел в комнату волгоградского общежития, которую сдавал своему знакомому. Увидев в комнате сильный беспорядок, подозреваемый стал избивать арендатора и его 39-летнего друга.

По информации канала, подозреваемый сломал деревянную швабру и ее обломками продолжил избивать знакомого, после чего ушел. Избитых мужчин обнаружила супруга одного из них и вызвала скорую. Позже один из пострадавших скончался в медучреждении в результате тупой травмы живота, осложнившейся кровотечением.

Второй мужчина от госпитализации отказался. Сейчас устанавливается тяжесть причиненного ему вреда.