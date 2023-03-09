В Ульяновске пассажир несколько раз ударил ножом таксиста

Инцидент произошел в понедельник, 6 марта. В дежурную часть местного отделения полиции обратился 50-летний таксист и сообщил о нападении. Пострадавшего с колото-резаными ранами доставили в больницу. По горячим следам полицейские задержали подозреваемого.

В Ульяновске пассажир несколько раз ударил ножом таксиста. Об этом сообщили в региональном УМВД .

Инцидент произошел в понедельник, 6 марта. В дежурную часть местного отделения полиции обратился 50-летний таксист и сообщил о нападении. Пострадавшего с колото-резаными ранами доставили в больницу. По горячим следам полицейские задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 19-летний местный житель.

Сотрудники УМВД выяснили, что во время поездки между водителем и подозреваемым возникла ссора из-за оплаты. Злоумышленник был пьян. Он достал нож, нанес таксисту несколько ударов и скрылся.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Его заключили под стражу.