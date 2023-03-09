В Совфеде заявили о планах ввести единую систему оповещения об угрозах

В России могут ввести единую систему оповещения о тревоге, чтобы граждане могли ориентироваться на нее и не реагировать на фейки. Об этом сообщил член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков, пишет Ura.ru .

«По большому счету где-то к этому мы идем. В том или ином регионе что-то подобное будет создаваться», — заявил Цеков.

Он добавил, что система оповещения должна быть отработана по всей России и преподаваться в школах.

" Этими всеми вопросами занимаются штабы гражданской обороны и МЧС. Если будет необходимость в разработке такого тотального оповещения фактически всей России, то они предложат", — рассказал сенатор.

Он не исключил, что система может подвергаться хакерским атакам. Ответа от МЧС пока не последовало.