В Рязанской области женщина подала в суд на соседку из-за информации в соцсетях

В Рязанской области женщина подала в суд на соседку из-за информации в соцсетях. Об этом сообщили в пресс-службе Скопинского районного суда.

Жительница Скопина подала исковое заявление о защите чести и достоинства, а также взыскании денежной компенсации морального вреда.

По ее словам, соседка опубликовала в социальных сетях порочащие сведения, которые не соответствуют действительности. Они причинили женщине моральные страдания.

Судебное заседание назначили на 13 марта 2023 года.