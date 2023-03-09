В Рязанской области женщина подала в суд на соседку из-за информации в соцсетях
В Рязанской области женщина подала в суд на соседку из-за информации в соцсетях. Об этом
Жительница Скопина подала исковое заявление о защите чести и достоинства, а также взыскании денежной компенсации морального вреда.
По ее словам, соседка опубликовала в социальных сетях порочащие сведения, которые не соответствуют действительности. Они причинили женщине моральные страдания.
Судебное заседание назначили на 13 марта 2023 года.