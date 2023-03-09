Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 09
Птн, 10
-2°
Сбт, 11
ЦБ USD 75.46 -0.01 08/03
ЦБ EUR 80.55 0.31 08/03
Нал. USD 75.8 / 81.45 09/03 11:10
Нал. EUR 80.05 / 81.89 09/03 11:10
Новости
Итоги года New
Публикации
Потоп, пар и коммунальный кошмар. Какие чудеса творят подрядчики во вр...
В 2022 году в Рязанской области подрядчики отремонтиров...
4 марта 12:22
5 445
«ВашаКомната.РФ»: как обставить квартиру мебелью по доступной цене
Несмотря на тотальное увлечение минимализмом и лаконичн...
22 февраля 12:55
10 565
Главврач Рязанского онкодиспансера о группах риска, санкциях и опасных...
22 февраля 11:58
12 180
Краснокнижные птицы и костры рябин. Московские ученые разработали идеи...
«Зеленый сад» пригласил рязанских и московских ученых д...
20 февраля 11:22
12 538
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
В Рязанской области в марте изменится расписание пригородных поездов

Расписание некоторых пригородных поездов в Рязанской области изменится с 11 марта в связи с проведением ремонтно-путевых работ.

Так, в выходные дни, 11 и 12 марта, на станции Рыбное проведут замену рельсовых плетей. Технологические «окна» назначены с 07:10 до 10:10.

В связи с этим у некоторых электричек, курсирующих между станциями Рязань-1, Рыбное, Голутвин и Москва-Казанская изменится время отправления и прибытия. Обращаем внимание пассажиров, что в эти дни из графика выведут два электропоезда № 6005 Рязань-1 — Дивово (в 07:03) и № 6012 Дивово — Рязань-1 в (08:12), два поезда № 6007 Рязань-1 — Голутвин (в 09:07) и № 6016 Голутвин — Рязань-1 (в 12:38) не проследуют на участке Рыбное — Голутвин.

Кроме того, 11-16 и 25 марта железнодорожники проведут ремонтно-путевые работы и модернизацию объектов энергоснабжения на участках Листвянка — Перевлес и Шилово — Ушинский.

На период работ у ряда электропоездов сообщением Рязань-1 — Сасово, Рязань-1 — Узуново и Шилово — Касимов изменится время отправления и прибытия.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».