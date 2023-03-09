В Рязанской области в марте изменится расписание пригородных поездов

Расписание некоторых пригородных поездов в Рязанской области изменится с 11 марта в связи с проведением ремонтно-путевых работ.

Так, в выходные дни, 11 и 12 марта, на станции Рыбное проведут замену рельсовых плетей. Технологические «окна» назначены с 07:10 до 10:10.

В связи с этим у некоторых электричек, курсирующих между станциями Рязань-1, Рыбное, Голутвин и Москва-Казанская изменится время отправления и прибытия. Обращаем внимание пассажиров, что в эти дни из графика выведут два электропоезда № 6005 Рязань-1 — Дивово (в 07:03) и № 6012 Дивово — Рязань-1 в (08:12), два поезда № 6007 Рязань-1 — Голутвин (в 09:07) и № 6016 Голутвин — Рязань-1 (в 12:38) не проследуют на участке Рыбное — Голутвин.

Кроме того, 11-16 и 25 марта железнодорожники проведут ремонтно-путевые работы и модернизацию объектов энергоснабжения на участках Листвянка — Перевлес и Шилово — Ушинский.

На период работ у ряда электропоездов сообщением Рязань-1 — Сасово, Рязань-1 — Узуново и Шилово — Касимов изменится время отправления и прибытия.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».