В Рязанской области ожидается снегопад и сильный ветер

В Рязанской области ожидается снегопад и сильный ветер. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального управления МЧС.

В пятницу, 10 марта, в регионе ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью пойдет мокрый снег, местами сильный. Возможны снежные заносы и налипание мокрого снега. Днем пройдут небольшие осадки — мокрый снег и дождь.

Ветер южного направления с переходом в северное будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду. Возможны порывы до 15 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит -5, 0 градусов, днем -3,+2 градуса.