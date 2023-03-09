В Рязани женщина ударила ножом знакомого в подъезде и скрылась

В Рязани раскрыли по горячим следам нападение в подъезде на 35-летнего мужчину. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

В одной из рязанских больниц сообщили в полицию, что к ним поступил мужчина с ножевыми ранениями грудной клетки. Пострадавший был без сознания.

На место выехали оперативники и установили личность мужчины. Полицейским стало известно, что в последнее время он злоупотреблял спиртным.

Оказалось, что 35-летний рязанец не был дома два дня и «передвигался по городу в окружении приятелей и знакомых». Компания устраивала застолья в разных местах. В какой-то момент мужчина «пропал из поля зрения приятелей».

«Они все вместе выходили от очередного гостеприимного хозяина, но на следующем адресе пострадавшего не было», — рассказали в полиции.

В УМВД установили участников «похода» и выяснили, что в подъезде, из которого доставили раненого, он должен был быть вместе со знакомой. Полиция установила ее личность, оказалось, что 36-летняя рязанка ранее была судима за причнение вреда здоровья и кражу.

Благодаря поквартирному опросу удалось разыскать женщину, которая дома появлялась редко, она останавливалась у случайных знакомых и приятелей.

Полицейские установили, что 36-летняя рязанка причастна к причинению тяжкого вреда здоровью рязанца и задержали ее.

По предварительной информации, в подъезде дома одного из общих знакомых 35-летний рязанец и его приятельница поссорились.

За минуту словесная перепалка «раскалилась» и рязанка ударила мужчину ножом в грудь. Злоумышленница скрылась, оставив пострадавшего без помощи.

Случайные прохожие помогли мужчине и ему оказали медпомощь. После ссоры женщина продолжила употребление спиртного с приятелями и «кочевала» из дома в дом, пока ее не разыскали полицейские.

Следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.