В Рязани задержали мужчину, ограбившего супермаркет

В Рязани задержали мужчину, который ограбил супермаркет. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

21-летняя рязанка, работавшая продавцом в одном из супермаркетов, заметила в торговом зале покупателя, который засовывал в карманы куртки дезодоранты и тюбики зубной пасты.

Посетитель подошел к кассе, продавец потребовала оплатить товар. Мужчина проигнорировал ее слова. Он вышел на улицу, а продавец попыталась его преследовать.

Рязанца остановили полицейские. У него изъяли шесть баллонов дезодоранта, две упаковки плавленого сыра и семь тюбиков зубной пасты. Злоумышленника задержали.

Ранее задержанный рязанец был судим за кражу и грабеж.

Решается вопрос о возбуждении в отношении мужчины уголовного дела по статье 161 УК РФ («Грабеж»).