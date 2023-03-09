В Рязани задержали мужчину, объявленного в федеральный розыск

В Рязани во дворе дома на улице Затинной задержали мужчину, который был объявлен в федеральный розыск. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Во дворе дома на улице Затинной полицейские обратили внимание на мужчину, который странно оглядывался по сторонам. Прохожего остановили.

Выяснилось, что это — 21-летний житель Тольятти, который был объявлен в федеральный розыск как без вести пропавший. Мужчину передадут инициаторам розыска — сотрудникам Главного управления МВД России по Самарской области.