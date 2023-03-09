В Рязани на улице Затинной ограничили движение транспорта из-за ремонтных работ

В Рязани на улице Затинной ограничили движение транспорта из-за ремонтных работ. Об этом сообщили на сайте мэрии.

В четверг, 9 марта, с 10:00 и до окончания работ на улице Затинной около дома № 27 ограничили движение из-за ремонта. Объезд организовали по улице Фурманова.

Место работ огородили и установили предупреждающие знаки.

Рязанцев попросили учитывать эту информацию при планировании поездок.

Ранее сообщалось, что на улице Затинной и еще семи рязанских улицах отключили холодную воду.