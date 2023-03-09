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В Рязани кассир магазина попыталась остановить молодых людей, укравших алкоголь
Инцидент произошел в четверг, 9 марта, около магазина «Дикси».

В Рязани кассир магазина попыталась остановить молодых людей, укравших бутылку алкоголя. Об этом сообщили очевидцы в группе Rzn_life.

Инцидент произошел в четверг, 9 марта, около магазина «Дикси».

"Сегодня в Дашках у магазина «Дикси» произошел конфликт. Видимо, два парня решили украсть бутылку алкогольного напитка, а кассирша никак не хотела отпускать молодых людей", — говорится в посте.

Также автор видео отметил, что молодые люди были пьяны и все-таки ушли с тем, что забрали из магазина.

Позже стало известно, что полиция установила личности хулиганов.