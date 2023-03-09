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В Рязани автодилеры вместе с ГИБДД поздравили с праздником 8 марта женщин-водителей

В среду, 8 марта, сотрудники ГИБДД и группа компаний «Автоимпорт» организовали в городе «цветочный патруль».

На перекрестках и площадях Рязани женщин за рулем останавливали не для того, чтобы проверить водительское удостоверение, а чтобы поздравить с весенним праздником.

В разных частях города сотрудники группы компаний «Автоимпорт» совместно с ГИБДД поздравили автоледи, подарили цветы и хорошее настроение.

«Приятно получить от инспектора не штраф, а букет нежных тюльпанов, и подарить в ответ смущенную улыбку и искренние слова благодарности», — поделились в пресс-службе компании.