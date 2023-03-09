В московской кальянной 8 марта избили 33-летнюю женщину

В московской кальянной «Мята Лаундж» 8 марта избили 33-летнюю женщину. Об этом сообщил Telegram-канал « 112 ».

Инцидент произошел около двух часов ночи в заведении «Мята Лаундж» на Ботанической улице. 34-летний пьяный мужчина устроил потасовку, поскольку решил, что его обманывают и приписывают счет соседнего стола.

Мужчина переругался с персоналом, а потом напал на 33-летнюю посетительницу: он таскал ее за волосы и избивал. Полицейские приехали быстро и забрали нападавшего. У пострадавшей диагностировали сотрясение мозга.