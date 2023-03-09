В Кораблинском районе пожарные спасли пенсионерку из горящего дома

У женщины диагностировали ожоги 2-3 степени лица, шеи, верхних и нижних конечностей.

В Кораблинском районе пожарные спасли пенсионерку из горящего дома. Об этом пишет сайт ИД «Пресса».

В ночь на среду, 8 марта, в Кораблине загорелась квартира на втором этаже в доме № 16 на улице Садовой.

На тушение возгорания выехали две пожарные машины. Дверь квартиры, где произошел пожар, никто не открывал и спасатели выломали ее. Выяснилось, что в прихожей горела ковровая дорожка.

После того как возгорание потушили, из ванной комнаты спасатели вынесли пострадавшую хозяйку квартиры и передали ее медикам. У женщины диагностировали ожоги 2-3 степени лица, шеи, верхних и нижних конечностей.

Соседи рассказали, что 63-летняя женщина с подругой отмечали праздник. Когда загорелся пол, подруга хозяйки покинула квартиру, а сама женщина не смогла открыть захлопнувшуюся дверь.