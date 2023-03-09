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В Иркутской области школьник насмерть замерз в сугробе
Выяснилось, что во вторник, 7 марта, 16-летний Андрей пришел на юбилей к 25-летнему другу Ивану в местный Дом культуры. Там они выпивали алкоголь и играли в бильярд.

В селе Хмелевка Иркутской области школьник насмерть замерз в сугробе. Об этом сообщил сайт РЕН ТВ.

Выяснилось, что во вторник, 7 марта, 16-летний Андрей пришел на юбилей к 25-летнему другу Ивану в местный Дом культуры. Там они выпивали алкоголь и играли в бильярд.

«Двое подростков ушли гулять на улицу около 20 часов, затем вернулись, снова играли в бильярд. Около половины одиннадцатого Андрей с приятелем пошел домой. Десятиклассник был в нетрезвом состоянии. Приятель предлагал сопроводить его домой, но тот сказал, что в состоянии дойти сам», — рассказал источник РЕН ТВ.

Около полуночи мать подростка пошла искать сына. Но тело мальчика нашли только утром: местный житель увидел на пустыре куртку и обнаружил на месте уже мертвого подростка.

Возбуждено уголовное дело.