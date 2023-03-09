В Грузии на границе с Россией образовалась крупная пробка

В Грузии на границе с Россией образовалась крупная пробка. Об этом пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-каналы.

Затор возник перед КПП Верхний Ларс, который находится на российско-грузинской границе в Северной Осетии. Очевидцы сообщают, что за час они не проехали и метра. Пробку связывают либо с закрытием контрольно-пропускного пункта из-за снегопада либо с наплывом желающих выехать из-за беспорядков в Грузии.

Согласно картографическим сервисам пробка растянулась на пять километров.