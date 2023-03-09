В Александро-Невском районе остановили пьяного водителя

В среду, 8 марта, в 00.30 в деревне Павловка Александро-Невского района полицейские для проверки остановили автомобиль Chevrolet Niva, за рулем которого был 44-летний местный житель. Сотрудники ДПС предположили, что водитель пьян.

В Александро-Невском районе остановили пьяного водителя. Об этом сообщили в издательстве « Пресса ».

В среду, 8 марта, в 00.30 в деревне Павловка Александро-Невского района полицейские для проверки остановили автомобиль Chevrolet Niva, за рулем которого был 44-летний местный житель. Сотрудники ДПС предположили, что водитель пьян.

Мужчина согласился на освидетельствование с двумя понятыми. Алкотестер показал 0.420мг/л.

Полицейские составили на водителя административный протокол по ч. 1 ст. 12.8. КоАП РФ. Ему грозит штраф 30 тыс. руб. и лишение водительских прав на срок от полутора до двух лет.