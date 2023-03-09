«Урок цифры»: рязанским школьникам рассказали об аналитике в бизнесе и программной разработке

С 13 февраля по 12 марта в рязанских школах проходят занятия на тему «Анализ в бизнесе и программной разработке». Уроки запланированы в рамках всероссийского просветительского проекта «Урок цифры».

С 13 февраля по 12 марта в рязанских школах проходят занятия на тему «Анализ в бизнесе и программной разработке». Уроки запланированы в рамках всероссийского просветительского проекта «Урок цифры».

В среду, 9 марта, в рязанской школе № 44 для учеников 10-11 классов прошел урок с участием приглашенного эксперта — директора ГК «Промавтоматика» Сергея Корнишева.

«Урок „Анализ в бизнесе и программной разработке“ призван познакомить школьников с анализом данных на примерах малого бизнеса и разработки компьютерных программ, рассказать о профессиях, связанных с аналитикой данных. А в итоге — сформировать у детей интерес к этой области знания и развить навыки решения типовых задач», — отметила представитель АНО «Цифровой региона» Анастасия Горячева.

Во время урока старшеклассники познакомились с темой бизнес-аналитики с разных ракурсов — увидели лекцию об анализе данных, обязанностях и инструментах аналитика, прошли тест для закрепления материала, а в финале занятия приняли участие в онлайн-квизе. Авторы правильных и быстрых ответов получили памятные сувениры.

«За один урок сложно раскрыть такую большую тему. Наша задача — вызвать интерес, рассказать детям о тех ИТ-профессиях, которые не связаны непосредственно с кодом и разработкой. А еще — дать понимание не только о том, куда они могут пойти учиться после школы, но и где, в каких компаниях Рязани, смогут трудиться в будущем», — обозначил ценность проведенного «Урока цифры» Сергей Корнишев.

Всероссийский проект «Урок цифры» реализуется в рамках национальной программы «Цифровая экономика». Организаторами просветительской инициативы выступают Минцифры и Минпросвещения России, а также АНО «Цифровая экономика». В Рязанской области проект курирует АНО «Цифровой регион».