Умер бывший главред газеты «Старожиловские просторы» Владислав Кирютин

Умер бывший главред газеты «Старожиловские просторы» Владислав Кирютин. Об этом пишет сайт ИД «Пресса».

Владислав Кирютин умер в среду, 8 марта, в возрасте 75 лет. Он родился в 1947 году поселке Пружанка Зубово-Полянского района Мордовской АССР в семье учителей начальной школы.

Начал профессиональный путь в Зубово-Полянской районной газете «Свет Октября», где работал сначала литсотрудником, а затем корреспондентом-организатором районного радиовещания. С 1978 года Кирютин работал в редакции общественно-политической газеты «Заря» корреспондентом, затем ответственным секретарем.

С ноября 1991 года по апрель 2012 года возглавлял районную газету «Заря», затем «Старожиловские просторы», был директором филиала — главным редактором.

В 2008—2009 годах районная газета под его руководством входила в «Золотой фонд прессы». В 2010 году Владислам Кирютин был лауреатом конкурса журналистов и средств массовой информации Рязанской области «Хрустальный журавль» в номинации «Лучшее дизайнерское решение».