Участникам СВО выдадут отсрочку регистрации жилья, купленного по льготной ипотеке

Военным, участвующим в СВО, предоставят отсрочку регистрации жилья, приобретенного по программе «Льготная ипотека». Об этом 9 марта сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина.

Кроме этого, военным, которые являются участниками «Дальневосточной ипотеки», сохранят условия процентной ставки. Также у них будет возможность «позже, чем по стандартным условиям, прописаться по адресу жилого помещения, купленного или возведенного за счет средств дальневосточной ипотеки».