Таиланд вышел на первое место у рязанских туристов по итогам зимних заграничных путешествий

Это направление потеснило Турцию, и за сезон число путешественников из Рязанской области выросло более чем в два раза в годовом сопоставлении. Такую же динамику показал выездной российский туризм в целом.

Рязанские путешественники в сезоне 2022-2023, определяясь с местом поездок для зимнего отдыха, чаще выбирали Таиланд. Это направление потеснило Турцию, и за сезон число путешественников из Рязанской области выросло более чем в два раза в годовом сопоставлении. Такую же динамику показал выездной российский туризм в целом.

С учетом всех стран мира в Таиланде перезимовал каждый десятый путешествующий россиянин, оставшись там в среднем на один месяц. Если рассматривать только поездки в дальнее зарубежье, то Таиланд занимает почти четверть от длительных путешествий в зимнее время года. Страна притягивает круглогодично теплым, чистым морем и дешевыми тропическими фруктами.

По данным МТС Travel и МТС Исследований, количество российских туристов, отправившихся зимовать за рубеж в сезон 2022-2023, выросло по всем направлениям в среднем на 12% в годовом сопоставлении. Особый рост популярности пришелся на южные и юго-восточные азиатские страны: Вьетнам посетили в шесть раз больше россиян, Индонезию — в пять раз, Индию — в два раза больше.

В исследовании анализировались поездки длительностью более трех недель с обязательным условием возвращения в Россию до конца зимы. На такой длинный отпуск в последние три года решается 10% путешественников, которые отправляются за границу в зимние месяцы. Больше всего россиян — 45% - проводят зимой за границей до одной недели.

Впервые за три года в топ-5 стран дальнего зарубежья, где зимуют россияне, попали Индонезия и Индия. Возросший интерес к ним объясняют ослаблением карантинных ограничений и более простой логистикой по сравнению с европейскими направлениями, а также открытием прямого авиасообщения с Индией. В прошлом году четвертую и пятую строчки в аналогичном рейтинге занимали Испания и Германия — по 4% путешественников из России выбирали эти страны для длительного отпуска.