Сорокина проверила строительство детсада в Семчине

В четверг, 9 марта, мэр Рязани Елена Сорокина посетила стройплощадку детсада в Семчине, встретилась с подрядчиками, профильными специалистами и местными жителями.

Сорокина проверила строительство детсада в Семчине. Об этом сообщили на сайте городской администрации.

В четверг, 9 марта, мэр Рязани Елена Сорокина посетила стройплощадку детсада в Семчине, встретилась с подрядчиками, профильными специалистами и местными жителями.

Сейчас рабочие возводят стены третьего этажа, перекрывают второй, монтируют лестницы, устраивают внутренние инженерные коммуникации, начали остекление.

По словам подрядчика, в ближайшие три недели закончат кирпичную кладку и выведение парапетов, приступят к кровле. После потепления — к внутренней и внешней отделке, устройству наружных сетей.

Завершить строительство детсада планируют в августе. Специалисты управления образования проработают вопросы наполнения учреждения.

Жители могут наблюдать за стройкой в онлайн-режиме по видеокамерам.