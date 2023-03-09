Рязанских школьников пригласили к участию в «Уроке цифры»

«Урок цифры» — всероссийский образовательный проект, созданный по инициативе Минпросвещения, Минцифры и АНО «Цифровая экономика». Он адресован учащимся 1-11 классов и направлен на развитие ключевых компетенций цифровой экономики у школьников, а также их раннюю профориентацию в сфере информационных технологий.

«Урок цифры» — всероссийский образовательный проект, созданный по инициативе Минпросвещения, Минцифры и АНО «Цифровая экономика». Он адресован учащимся 1-11 классов и направлен на развитие ключевых компетенций цифровой экономики у школьников, а также их раннюю профориентацию в сфере информационных технологий.

На проекте школьники смогут познакомиться с ИТ-компетенциями, а педагоги могут легко интегрировать учебные материалы в школьную программу. Расписание уроков доступно на сайте проекта: урокцифры.рф/lessons .

Традиционно партнерами проекта выступают крупнейшие отечественные технологические компании (Яндекс, 1С, VK, Лаборатория Касперского, Благотворительный Фонд Сбера «Вклад в будущее», Росатом). Всероссийский образовательный проект, стартовавший в 2018 году, позволяет школьникам всех возрастов развить навыки и компетенции, востребованные в ИТ-отрасли и узнать больше о высоких технологиях.

Цифровой контент проекта в этом учебном году посвящен таким тематикам как видеотехнологии, мобильные угрозы, анализ в бизнесе и программной разработке, искусственный интеллект в стартапах, квантовые технологии, искусственный интеллект и метеорология.

С 13 февраля по 12 марта 2023 года проходит урок по теме «Анализ в бизнесе и программной разработке». Цель урока — познакомить школьников с анализом данных на примерах малого бизнеса и разработки компьютерных программ, профессиями, связанными с аналитикой данных, а также развить у обучающихся навыки решения типовых задач в этой области.

Чтобы пройти урок, нужно сделать следующее: