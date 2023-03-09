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Рязанских школьников пригласили к участию в «Уроке цифры»
«Урок цифры» — всероссийский образовательный проект, созданный по инициативе Минпросвещения, Минцифры и АНО «Цифровая экономика». Он адресован учащимся 1-11 классов и направлен на развитие ключевых компетенций цифровой экономики у школьников, а также их раннюю профориентацию в сфере информационных технологий.

«Урок цифры» — всероссийский образовательный проект, созданный по инициативе Минпросвещения, Минцифры и АНО «Цифровая экономика». Он адресован учащимся 1-11 классов и направлен на развитие ключевых компетенций цифровой экономики у школьников, а также их раннюю профориентацию в сфере информационных технологий.

На проекте школьники смогут познакомиться с ИТ-компетенциями, а педагоги могут легко интегрировать учебные материалы в школьную программу. Расписание уроков доступно на сайте проекта: урокцифры.рф/lessons.

Традиционно партнерами проекта выступают крупнейшие отечественные технологические компании (Яндекс, 1С, VK, Лаборатория Касперского, Благотворительный Фонд Сбера «Вклад в будущее», Росатом). Всероссийский образовательный проект, стартовавший в 2018 году, позволяет школьникам всех возрастов развить навыки и компетенции, востребованные в ИТ-отрасли и узнать больше о высоких технологиях.

Цифровой контент проекта в этом учебном году посвящен таким тематикам как видеотехнологии, мобильные угрозы, анализ в бизнесе и программной разработке, искусственный интеллект в стартапах, квантовые технологии, искусственный интеллект и метеорология.

С 13 февраля по 12 марта 2023 года проходит урок по теме «Анализ в бизнесе и программной разработке». Цель урока — познакомить школьников с анализом данных на примерах малого бизнеса и разработки компьютерных программ, профессиями, связанными с аналитикой данных, а также развить у обучающихся навыки решения типовых задач в этой области.

Чтобы пройти урок, нужно сделать следующее:

  1. зайти на сайт проекта https://xn--h1adlhdnlo2c.xn--p1ai/;
  2. перейти в текущий урок (пролистать вниз стартовую страницу после «Код будущего»);
  3. выбрать «Ученику»;
  4. выбрать «Пройти урок»;
  5. посмотреть обучающее видео;
  6. перейти к шагу 2 «Пройти тренажер»;
  7. выбрать уровень и нажать кнопку «Пройти»;
  8. заполнить форму регистрации;
  9. пройти тренажер.