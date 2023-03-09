Рязанские многодетные семьи смогут получить денежную выплату вместо земельного участка

Меру соцподдержки ввели по инициативе губернатора Павла Малкова.

Рязанские многодетные семьи смогут получить денежную выплату вместо земельного участка. Об этом сообщили в региональном минтруда.

С 13 марта 2023 года многодетные семьи смогут выбрать меру поддержки — земельный участок или единовременную выплату в 200 тысяч рублей. Деньги можно будет направить на погашение ипотеки либо кредитов на приобретение или строительство жилья.

Меру соцподдержки ввели по инициативе губернатора Павла Малкова.