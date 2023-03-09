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Рязанец поскользнулся в центре города и сломал два ребра

Рязанец поскользнулся и сломал два ребра на крыльце здания ЦИК на улице Полонского, № 16. Теперь мужчина ищет свидетелей падения. Об этом редакции РЗН. инфо сообщил пострадавший.

Мужчина отметил, что инцидент произошел во вторник, 7 марта, около 16:40.

«Я поскользнулся и упал на ступеньки, а потом скатился по ним. В результате — перелом двух ребер. Проходящая мимо женщина любезно предложила помощь, но я отказался. В состоянии шока был и вообще никак не мог подумать о том, что могу сломать себе что-то», — рассказал рязанец.

Пострадавший подчеркнул, что диагноз ему поставили в травмпункте БСМП, а позже подтвердили в ОКБ на уточняющем обследовании.

«Теперь ищу свидетелей. Я был в яркой зеленой шапке, не заметить меня было сложно. К тому же, падение было достаточно эпичным. Всех, кто видел меня, прошу отозваться по телефону +7 (915) 603-73-96, Евгений», — рассказал рязанец.