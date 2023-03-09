Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 09
Птн, 10
-1°
Сбт, 11
ЦБ USD 75.9 0.44 10/03
ЦБ EUR 80.14 -0.41 10/03
Нал. USD 75.5 / 78.6 09/03 09:00
Нал. EUR 80 / 81.89 09/03 18:01
Новости
Итоги года New
Публикации
Потоп, пар и коммунальный кошмар. Какие чудеса творят подрядчики во вр...
В 2022 году в Рязанской области подрядчики отремонтиров...
4 марта 12:22
5 713
«ВашаКомната.РФ»: как обставить квартиру мебелью по доступной цене
Несмотря на тотальное увлечение минимализмом и лаконичн...
22 февраля 12:55
10 808
Главврач Рязанского онкодиспансера о группах риска, санкциях и опасных...
22 февраля 11:58
12 429
Краснокнижные птицы и костры рябин. Московские ученые разработали идеи...
«Зеленый сад» пригласил рязанских и московских ученых д...
20 февраля 11:22
12 786
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
Рязанец получил условный срок и принудительное лечение за хранение наркотиков

Рязанец получил условный срок и принудительное лечение за хранение наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

20 октября 2022 года житель Скопинского района купил более килограмма марихуаны и спрятал ее в сарае. Там он хранил наркотик до тех пор, пока к нему не пришли сотрудники полиции.

Против мужчины возбудили уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ («Незаконное приобретение и хранение наркотических средств в крупном размере»).

На суде мужчина полностью признал вину. Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на три года условно с испытательным сроком один год. Также рязанец должен будет пройти курс лечения и реабилитации в наркодиспансере.

Приговор суда в законную силу не вступил.