Рязанец получил условный срок и принудительное лечение за хранение наркотиков

Рязанец получил условный срок и принудительное лечение за хранение наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

20 октября 2022 года житель Скопинского района купил более килограмма марихуаны и спрятал ее в сарае. Там он хранил наркотик до тех пор, пока к нему не пришли сотрудники полиции.

Против мужчины возбудили уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ («Незаконное приобретение и хранение наркотических средств в крупном размере»).

На суде мужчина полностью признал вину. Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на три года условно с испытательным сроком один год. Также рязанец должен будет пройти курс лечения и реабилитации в наркодиспансере.

Приговор суда в законную силу не вступил.