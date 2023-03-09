Рязанцев предупредили об осадках и ухудшении видимости

Жителей Рязани и Рязанской области предупредили, что в пятницу, 10 марта, на территории ожидается мокрый снег, местами сильный, дождь, гололед, возможны налипание мокрого снега и гололед. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

По сообщению синоптиков, порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду.

Также возможно ухудшение видимости в осадках до 1000 метров.

Жителей просят быть внимательными и осторожными. Водителей призывают следить за скоростным режимом, пешеходов — переходить дорогу только в положенных местах.