В США заявили, что украинский конфликт вошел в финальную стадию

Украинский конфликт вошел в финальную стадию. Об этом в четверг, 9 марта, заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.

Риттер считает, что конфликт входит в финальную стадию и одна из стратегий России заключается в том, чтобы «стереть ВСУ в порошок».

Военный заявил, что ключевой задачей РФ является уничтожение логистики Украины.

«Зеленский выпрашивает оружие и говорит: «Если вы не дадите мне это все, чтобы сражаться, значит, это придётся делать вам — сыновьям и дочерям Америки», — добавил Риттер.

Также о проигрыше Украины заявил американский профессор экономики Ричард Вольф. Он сказал, что её экономика разваливается, а значительные украинские территории теперь контролируются Россией.