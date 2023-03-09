Россиянам напомнили о семи нерабочих днях на майские праздники

При этом перед выходными сокращенных рабочих дней не будет.

Россиянам напомнили о семи нерабочих днях на майские праздники. Об этом РИА Новости рассказала директор по персоналу и организационному развитию сервиса Работа.ру Юлия Санина.

На майские праздники россиян ожидают выходные с 29 апреля по 1 мая и с 6 мая по 9 мая. При этом перед выходными сокращенных рабочих дней не будет. Санина уточнила, что в 2023 году сокращенные рабочие дни предусмотрены только 22 февраля, 7 марта и 3 ноября.

Эксперт подчеркнула, что работодатели могут уменьшить рабочие часы в предпраздничные дни по своему желанию.