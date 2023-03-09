Полиция установила личности хулиганов, укравших из рязанского магазина алкоголь

Полиция установила личности хулиганов, укравших из рязанского магазина алкоголь. Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В ведомстве уточнили, что к ним поступало сообщение, после которого начали проверку инцидента. Личности хулиганов установили.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором кассир магазина конфликтует с двумя молодыми людьми возле магазина. Очевидцы рассказали, что хулиганы украли из магазина алкоголь.