Полиция опубликовала подробности ДТП с автобусом в центре Рязани

Полиция опубликовала подробности ДТП, произошедшего 7 марта в Рязани на улице Горького. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

По данным полиции, примерно в 20:45 в Рязани у дома № 15 по улице Горького 29-летний водитель на Chevrolet Aveo столкнулся на перекрестке с автобусом «ПАЗ-3204», которым управлял 59-летний рязанец.

Водитель Chevrolet получил травмы, ему оказали медпомощь. Проводится проверка. Обстоятельства уточняются.