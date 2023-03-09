Под Рязанью осудят подростка, угнавшего у отчима автомобиль

В Рязанской области завершили расследование уголовного дела в отношении 16-летнего жителя Рыбного, который угнал автомобиль отчима. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

Подросток обвиняется в неправомерном завладении автомобилем без цели хищения (часть 1 статьи 166 УК РФ) и краже (пункт «в» части 2 статьи 158 УК РФ).

В сентябре 2022 года подросток угнал у отчима автомобиль. Не справившись с управлением, он врезался в ворота, после чего вернул машину в гараж. Кроме того, несовершеннолетний похитил у отца мобильный телефон, сдал его в комиссионный магазин, а деньги потратил на личные нужды.

Уголовное дело с утвержденным прокурором района обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.