Песков: у России до сих пор много вопросов по реализации зерновой сделки

У России до сих пор много вопросов по реализации зерновой сделки. Об этом в четверг, 9 марта, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков во время беседы с журналистами.

По его словам, Москва намерена и далее ставить вопрос о корректной реализации зерновой сделки, в том числе второй ее части.

Журналисты поинтересовались у политика как в Москве оценивают зерновую сделку, каковы перспективы ее продления или отказа от этого механизма.

«Там по-прежнему много вопросов с конечными получателями, вопросов о том, куда все-таки идет большая часть зерна. И, конечно, вопросы по второй части договоренностей хорошо известны всем. Там есть определенное движение, но по-прежнему Россия намерена ставить этот вопрос», — ответил Песков.