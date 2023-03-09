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На восьми рязанских улицах отключили холодную воду
Причина отключения — ремонтные работы на водопроводе.

На восьми рязанских улицах отключили холодную воду. Об этом сообщили на сайте мэрии.

В четверг, 9 марта, до 17:00 холодную воду отключили по следующим адресам:

  • улица Затинная, дома №№ 30, 30 корпус 1;
  • улица Свободы, дом № 3;
  • улица Либкнехта, дом № 3;
  • улица 1-й Школьный проезд, дома с 18 по 38 (нечетная сторона);
  • улица Островского, дома №№ 32 корпус 2, с 53 по 63 (нечетная сторона);
  • улица Стройкова, дома №№ 65 корпус 2.(детский сад № 85), с 98 по 114 (четная сторона);
  • улица Гагарина, дом № 83-а;
  • улица Черновицкая, дома №№ 10, 4 корпус 1, 4 корпус 2, 6, 6 корпус 1, 6 корпус 2, 6 корпус 3.

Подвоз технической воды организовали по адресу: улица Черновицкая, дом № 6 корпус 2.

Причина отключения — ремонтные работы на водопроводе.