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На Куйбышевском шоссе в Рязани остановили пьяного водителя

На Куйбышевском шоссе в Рязани остановили пьяного водителя. Об этом в четверг, 9 марта, сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

Накануне вечером на Куйбышевском шоссе полицейские остановили автомобиль Reno Logan для проверки документов. За рулем находился 50-летний местный житель. В ходе общения полицейские выявили у мужчины признаки опьянения: нарушение речи, резкое изменения окраса кожных покровов, запах алкоголя изо рта.

Мужчину отстранили от управления транспортным средством и доставили в отдельный СБ ДПС, чтобы пройти освидетельствование.

Алкотестер показал 1,388 миллиграмм алкоголя на литр воздуха. Это более чем в восемь раз превышает допустимый уровень.

В отношение нарушителя был составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 12.8 КоАП за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Мужчине грозит штраф 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортом от полутора года до двух лет.