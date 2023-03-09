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Мегафон: смартфоны остаются самым желанным подарком

Одним из популярных презентов к 23 февраля и 8 марта в Рязанской области стали современные гаджеты, 85% из которых составляют «умные» телефоны. По итогам праздничного марафона продаж специалисты МегаФона проанализировали обезличенные данные и выяснили предпочтения рязанцев при выборе подарков.

С середины февраля жители региона приобрели около тысячи цифровых устройств. 68% продаж произошли в салонах областного центра. Это больше, чем в Орле, Астрахани, Курске и Тамбове.

Предпочтения покупательниц, которые приобретали презенты своим сыновьям, отцам, мужьям и любимым на День защитника Отечества распределились следующим образом: на первом месте с большим перевесом — Honor, второе место — у более бюджетного Realme, на третьем месте — Xiaomi. Продукция Apple в пятерку лидеров не попала — их устройства предпочли около 10% покупателей. Выбор мужчин, для подарков матерям, женам и дочерям аналогичный, но объем приобретенных товаров оказался на 19% больше.

Вторыми по популярности гаджетами, которые рязанцы купили своим близким, стали фитнесс-браслеты и «умные» часы. Кроме того, мужчины не оставили без внимания технику для кухни, датчики по уходу за растениями и измерители качества воздуха, Wi-Fi роутеры и телевизионные приставки.

«За последний год в Рязани количество цифровых помощников, которыми ежедневно пользуются жители, увеличилось на 28%, поэтому и в качестве подарков „умные“ устройства становятся все более популярными. Никого не удивляет уже управление чайником или автосигнализацией из мобильного приложения, тем более, что высокоскоростной интернет позволяет это делать легко и без задержек. Регион держит первенство по скорости, что подтверждено международной компанией Ookla®. Наша сеть постоянно развивается: только за год инженеры МегаФона модернизировали оборудование на более чем 60 объектах связи в Рязани, Ряжске, Касимове, Скопине, Спасске‑Рязанском и других крупных населённых пунктах», — говорит директор МегаФона в Рязанской области Ольга Лукина.