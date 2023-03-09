Лукашенко подписал закон о смертной казни чиновникам за госизмену
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности. Об этом сообщил Telegram-канал «Пул первого».
Отмечается, что президент подписал закон «Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности», основная цель которого — усилить «противодействия преступлениям экстремистской (террористической) и антигосударственной направленности».
Законом предусматривается распространение уголовной ответственности за измену государству, совершенную должностным лицом, на всех лиц, занимающих государственные должности.