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Ле Пен предупредила о «столетней войне» в случае продолжения помощи Киеву

Лидер фракции правой партии «Национальное объединение» во французском парламенте Марин Ле Пен предупредила, что в случае продолжения поставки вооружений Киеву конфликт на Украине затянется. Об этом передает РИА Новости.

Ле Пен считает, что Украина выиграет только при условии, что НАТО придет на помощь.

«Но если НАТО вступит в войну на стороне Украины, весь мир будет в войне. Китай с большой вероятностью также вступит в конфликт. Если мы продолжим поставлять вооружения — которых у нас, кстати, и нет — Украине, лишая их нашу собственную армию, тогда пред нами «столетняя война», — сказала лидер фракции «Национальное объединение».

По ее словам, поставки вооружений могут усугубить конфликт.

Ле Пен добавила, что поставки вооружений могут стать элементом, способствующим перерастанию территориального конфликта в мировой. Она отметила, что Франция должна найти мирное решение и взять на себя инициативу по организации конференции по урегулированию конфликта на Украине.