Ле Пен предупредила о «столетней войне» в случае продолжения помощи Киеву

Лидер фракции правой партии «Национальное объединение» во французском парламенте Марин Ле Пен предупредила, что в случае продолжения поставки вооружений Киеву конфликт на Украине затянется. Об этом передает РИА Новости .

Ле Пен считает, что Украина выиграет только при условии, что НАТО придет на помощь.

«Но если НАТО вступит в войну на стороне Украины, весь мир будет в войне. Китай с большой вероятностью также вступит в конфликт. Если мы продолжим поставлять вооружения — которых у нас, кстати, и нет — Украине, лишая их нашу собственную армию, тогда пред нами «столетняя война», — сказала лидер фракции «Национальное объединение».

По ее словам, поставки вооружений могут усугубить конфликт.

Ле Пен добавила, что поставки вооружений могут стать элементом, способствующим перерастанию территориального конфликта в мировой. Она отметила, что Франция должна найти мирное решение и взять на себя инициативу по организации конференции по урегулированию конфликта на Украине.