Кремль поставил ультиматум Западу

Россия требует провести расследования терактов на «Северных потоках» и установить причастных к подрыву. Об этом пишет Ura.ru .

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков потребовал допустить Россию до расследования и отметил, что ситуацию «нельзя спускать на тормозах».

«Отвлекать внимание на второстепенные версии и гипотезы тоже нельзя. Нужно установить тех, кто это исполнял, кто заказывал, потому что это слишком опасный прецедент по совершению теракта на объектах международной инфраструктуры. Мы с самого начала сказали, что только в воспаленный мозг могла прийти идея, что Россия могла сама себе рубить ногу», — заявил представитель Кремля.

Песков отметил, что западные страны «синхронно выпускают новости» про «Северные потоки» и из-за ситуации в отношениях с Германией есть напряжение. Также он усомнился в причастности проукраинских группировок к подрывам, поскольку задачу, по его мнению, могли выполнить только особые спецслужбы.