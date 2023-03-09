Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 09
Птн, 10
-1°
Сбт, 11
ЦБ USD 75.9 0.44 10/03
ЦБ EUR 80.14 -0.41 10/03
Нал. USD 75.5 / 78.6 09/03 09:00
Нал. EUR 80 / 81.89 09/03 18:01
Новости
Итоги года New
Публикации
Потоп, пар и коммунальный кошмар. Какие чудеса творят подрядчики во вр...
В 2022 году в Рязанской области подрядчики отремонтиров...
4 марта 12:22
5 637
«ВашаКомната.РФ»: как обставить квартиру мебелью по доступной цене
Несмотря на тотальное увлечение минимализмом и лаконичн...
22 февраля 12:55
10 736
Главврач Рязанского онкодиспансера о группах риска, санкциях и опасных...
22 февраля 11:58
12 353
Краснокнижные птицы и костры рябин. Московские ученые разработали идеи...
«Зеленый сад» пригласил рязанских и московских ученых д...
20 февраля 11:22
12 713
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
Команда Рязанского приборного завода вышла в четвертьфинал конкурса «Кибердром»

Команда Рязанского приборного завода вышла в четвертьфинал конкурса «Кибердром». Об этом сообщили на предприятии.

20 февраля 2023 года прошел отборочный тур конкурса «Кадры для цифровой промышленности. Создание законченных проектно-конструкторских решений прошло в режиме соревнований «Кибердром», где соревновались 75 команд. По его итогам сборная Государственного Рязанского приборного завода (входит в АО «КРЭТ» Госкорпорации Ростех) «Крылья Рязани» представит Рязанскую область на следующем этапе состязаний.

В рамках отборочного тура участники сдали комплексный экзамен, показав отличные результаты как по теории, так и в практике — точное прохождение трассы квадракоптером по определенному маршруту за отведенное время. Все они получат свидетельства о присвоении профессии «Оператор наземных средств управления беспилотными летательными аппаратами».

«Команда нашего завода уже в третий раз успешно представляет Рязанскую область на конкурсе «Кибердром». Это новый состав, сформированный в этом году, — отметил генеральный директор АО «ГРПЗ» Борис Виноградов. — Поздравляю ребят с выходом в четвертьфинал. Желаю им дальнейших успехов и побед на всех этапах!»

В команду «Крылья Рязани» вошли восемь человек: молодые сотрудники предприятия, студенты и школьники, родители которых работают на предприятии.

Федеральный проект организован по инициативе и поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. Его задача — стимулировать научно-техническое творчество, мотивировать современную молодежь к обучению по высокотехнологичным инженерным направлениям для обеспечения крупных российских предприятий компетентными кадрами. Стратегическая цель проекта — создание системы опережающей подготовки и переподготовки кадров нового поколения для цифровой промышленности.