Команда Рязанского приборного завода вышла в четвертьфинал конкурса «Кибердром»

Команда Рязанского приборного завода вышла в четвертьфинал конкурса «Кибердром». Об этом сообщили на предприятии.

20 февраля 2023 года прошел отборочный тур конкурса «Кадры для цифровой промышленности. Создание законченных проектно-конструкторских решений прошло в режиме соревнований «Кибердром», где соревновались 75 команд. По его итогам сборная Государственного Рязанского приборного завода (входит в АО «КРЭТ» Госкорпорации Ростех) «Крылья Рязани» представит Рязанскую область на следующем этапе состязаний.

В рамках отборочного тура участники сдали комплексный экзамен, показав отличные результаты как по теории, так и в практике — точное прохождение трассы квадракоптером по определенному маршруту за отведенное время. Все они получат свидетельства о присвоении профессии «Оператор наземных средств управления беспилотными летательными аппаратами».

«Команда нашего завода уже в третий раз успешно представляет Рязанскую область на конкурсе «Кибердром». Это новый состав, сформированный в этом году, — отметил генеральный директор АО «ГРПЗ» Борис Виноградов. — Поздравляю ребят с выходом в четвертьфинал. Желаю им дальнейших успехов и побед на всех этапах!»

В команду «Крылья Рязани» вошли восемь человек: молодые сотрудники предприятия, студенты и школьники, родители которых работают на предприятии.

Федеральный проект организован по инициативе и поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. Его задача — стимулировать научно-техническое творчество, мотивировать современную молодежь к обучению по высокотехнологичным инженерным направлениям для обеспечения крупных российских предприятий компетентными кадрами. Стратегическая цель проекта — создание системы опережающей подготовки и переподготовки кадров нового поколения для цифровой промышленности.