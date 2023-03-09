«Известия»: всем участникам СВО отменят штрафы за неуплату ЖКУ

Пени не будут начислять после получения статуса участника спецоперации, то есть с момента заключения служебного контракта. При этом накопленные долги по штрафам до службы списывать не будут.

Всем участникам СВО отменят штрафы за неуплату ЖКУ. Соответствующий законопроект, внесенный в Госдуму в ноябре, поддержали в Правительстве, пишет газета « Известия ».

Речь идет в том числе и о мобилизованных и добровольцах, а также членах их семей. Пени начисляются с 31-го дня просрочки платежей за жилищно-коммунальные услуги и составляют 1/300 ставки рефинансирования ЦБ.

Член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский пояснил, что пени не будут начислять после получения статуса участника спецоперации, то есть с момента заключения служебного контракта. При этом накопленные долги по штрафам до службы списывать не будут.

Вместе с этим в проекте отзыва правительства на законопроект говорится, что в документе нужно прописать порядок компенсации бизнесу недополученных средств.