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Гендиректор Swarovski заявил о полном уходе компании из России
В компании решили, что больше не могут поддерживать замороженную деятельность в России.

Гендиректор Swarovski заявил о полном уходе компании из России. Об этом в четверг, 9 марта, Алексис Назард сообщил в интервью журналу Trend, пишет ТАСС.

В компании решили, что больше не могут поддерживать замороженную деятельность в России. Магазины Swarovski временно закрыли в марте 2022 года. Тогда приостановили и онлайн-продажи.

По словам Назарда, компания уйдет с российского рынка в соответствии с законами, включая экономические санкции.

Конкретные сроки ухода Swarovski из России гендиректор не сообщил.