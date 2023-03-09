Более 140 заявок за месяц направили на антигололедную горячую линию «Рязанского городского оператора»

Специалисты управляющей компании рассказали, что с февраля по март текущего года получили более 140 жалоб на гололед.

Более 140 рязанцев за месяц воспользовались антигололедной горячей линией. Об этом в четверг, 9 марта, на встрече с журналистами сообщили представители «Рязанского городского оператора».

Специалисты управляющей компании рассказали, что с февраля по март текущего года получили более 140 жалоб на гололед. Из них 129 заявок приняли в Рязани, 11 — из Касимова.40 жалоб относились к территориям, находящимся вне зоны управления компаний «Рязанского городского оператора». Несмотря на это, специалисты «РГО» помогли городским службам.9 марта работники закончили уборку двора на улице Тимакова у дома № 28. С помощью техники они очистили и вывезли слой снега и льда. Жители дома вышли на улицу и поблагодарили специалистов за их оперативность и усердие.

«Я позвонил 8 марта, приехали сотрудники и начали уборку. Сегодня уже заканчивают. Вот это хорошая работа, теперь не будем рисковать здоровьем из-за скользкого льда. Быстро приехали, все очистили. Приятно посмотреть, — поделился житель улицы Тимакова Александр Степанушкин.

Руководитель группы компаний «РГО» Кирилл Наумов рассказал журналистам, что, благодаря созданию «горячей линии» удалось сократить время выполнения заявок от жителей города.

«Мы решили упростить прием заявки. Теперь напрямую диспетчер передает задания мастерам на участках. О проведении работ мы тут же информируем, чтобы люди убирали припаркованные машины и не мешали процессу очистки улицы. Мы оставляем объявления на подъездах, а также на нашем официальном сайте. Отмечу, что эффект есть, все поступившие заявки обработаны и люди довольны результатом», — пояснил Наумов.

Работа горячей линии продолжится, пока не исчезнут проблемы со снегом и льдом. По словам руководителя группы компаний «РГО», в летнее время у горячей линии появится другое «назначение». Что конкретно планируется сделать, рязанцам анонсируют позже.

Напомним, телефон горячей линии +7 (920) 637-77-09 , заявки принимаются по будням с 8.00 до 17.00.

Справка

Работа горячей линии организована для жильцов домов, которых обслуживают управляющие компании «Рязанского городского оператора». В их число входят 9 управляющих компаний, работающих на территории Рязани, Касимова, Рязанского района. Всего это 767 жилых многоквартирных дома. Полный список можно посмотреть на сайте.