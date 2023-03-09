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А что в кино? «Эскортница», «Поехавшая» и другие новинки
Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Документальный фильм о жизни Соловецкого монастыря «Святой архипелаг» режиссера Сергея Дебижева. В 2022 году на Московском международном кинофестивале картина завоевала серебряного «Святого Георгия» как лучший документальный фильм. В фильме звучит музыка Вячеслава Бутусова.

Комедийная мелодрама из Великобритании «При чем тут любовь?» рассказывает историю друзей детства — Зои и Казима. Зои много лет не может найти свою любовь в большом городе, а Казим внезапно решает жениться на незнакомой девушке, которую выбрали его родители. Озадаченная подруга отправляется с ним в путешествие на его большую свадьбу, чтобы ответить себе на вопрос — при чем тут любовь. Рейтинг фильма на Кинопоиске — 6,8.

Российская комедия от режиссера сериала «Вампиры средней полосы» Антона Маслова «Поехавшая». Обычная жительница мегаполиса Аня Смолина после череды неудач решает все изменить. Вместе со своей таксой на велосипеде она отправляется в Магадан мириться с мамой. В пути длиной десять тысяч километров ее ждет много испытаний и судьбоносные встречи. Рейтинг фильма на Кинопоиске — 8,1.

Российская драма режиссера Михаила Погосова «Эскортница». Действие фильма происходит в течение одной ночи в Москве и Дубае. Для всех вокруг главная героиня Кристина организатор выставок современного искусства, на деле же она организует развлечения для богатых клиентов в самых экзотических местах. В главных ролях Анна Старшенбаум и Дмитрий Нагиев и другие.

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